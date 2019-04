Hackers zijn binnengedrongen op het Twitter-account van de Zweedse regeringspartij Socialdemokraterna. In berichten op het account beloven de hackers onder meer moslims te doden.

De hackaanval werd maandag rond 2.00 uur 's nachts opgemerkt door hoogleraar journalistiek Christian Christensen.

Het is vooralsnog niet bekend wie achter de aanval zit. Het account is op het moment van schrijven nog steeds in handen van de hackers en wordt gevolgd door ongeveer 84.000 mensen.

De hackers beloven voor iedere like van een bericht ook één moslim te vermoorden. Daarnaast beschuldigen de aanvallers de politieke partij van het stijgende aantal verkrachtingsslachtoffers in het land.

De Socialdemokraterna is een Zweedse centrumlinkse partij. Bij de recentste verkiezingen kreeg de partij 112 van de 349 zetels in handen. De partij zit in een meerderheidscoalitie.