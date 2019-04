Microsoft heeft naar een onbekend aantal gebruikers van Outlook.com een e-mail gestuurd met daarin de melding dat ze hun wachtwoord moeten veranderen. Uit de e-mail blijkt dat een hacker toegang had tot sommige gegevens van de gebruikers.

In het bericht valt te lezen dat sommige accounts tussen 1 januari 2019 en 28 maart 2019 niet goed waren afgeschermd. Via het account van een klantenservicemedewerker bij Microsoft kreeg een hacker toegang tot een aantal accounts.

De hacker kon zien met wie er contact is geweest, wat het onderwerp van de e-mail was en wat de namen van de mappen in de mailbox waren.

Microsoft benadrukt dat er geen wachtwoorden zijn buitgemaakt en dat overige informatie veilig is. De hacker kan inmiddels ook niet meer bij de informatie, maar Microsoft raadt gebruikers aan om alsnog een nieuw wachtwoord in te stellen.

Het is niet bekend om wat voor soort hack het gaat of hoeveel accounts gevaar lopen. Microsoft laat in een reactie aan The Verge weten dat sommige accounts inderdaad niet goed waren afgeschermd voor een bepaalde periode, maar wilde verder niet op de details ingaan.