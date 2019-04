Paul Ceglia, een Amerikaan die in 2012 is aangeklaagd voor een poging tot oplichting van Facebook en diens oprichter Mark Zuckerberg, heeft asiel aangevraagd in Ecuador. Dat laat zijn advocaat weten aan persbureau Reuters.

Ceglia beweerde in 2011 dat Zuckerberg hem in 2003 een belang van minstens de helft heeft gegeven in 'The Face Book', wat later Facebook zou worden.

Hij gebruikte daarvoor onder meer valse documenten met een vervalste handtekening van Zuckerberg, die Ceglia had gekregen omdat Zuckerberg in 2003 als Harvard-student werkzaamheden voor hem had uitgevoerd.

In augustus 2018 werd de verdachte aangehouden in Ecuador, waar hij naartoe was gevlucht nadat hij ruim drie jaar eerder was ontsnapt uit zijn huisarrest. In november bepaalde een Ecuadoraanse rechter dat hij mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Volgens zijn advocaat gelooft Ceglia dat hij in gevaar is als hij wordt teruggestuurd naar de VS. Met het asielverzoek zou de uitlevering in ieder geval zijn uitgesteld tot het Ecuadoraanse ministerie van Binnenlandse Zaken een beslissing over de aanvraag heeft gemaakt.

Ceglia is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor fraude middels valsheid in geschrifte en via elektronische documenten. Voor beiden misdrijven staat een maximumstraf van twintig jaar.