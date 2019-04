Duizenden werknemers van Amazon luisteren naar stemopnames van gebruikers met een Echo-speaker, schrijft persbureau Bloomberg donderdag. Die slimme luidsprekers zijn met Amazons spraakassistent Alexa te bedienen.

De opnames worden door werknemers van Amazon uitgeschreven en van commentaar voorzien, vertellen zeven ingewijden. Daarna worden de data ingevoerd in de software om ervoor te zorgen dat Alexa spraak beter begrijpt en verwerkt.

Het Amazon-team luistert in verschillende landen naar opnames, waaronder in de Verenigde Staten, Costa Rica en Roemenië. Alexa is in Nederland wel te gebruiken, maar spreekt en begrijpt geen Nederlands.

Werknemers krijgen in een dienst van negen uur tot duizend audiofragmenten te verwerken. Het werk wordt door de bronnen van Amazon als "voornamelijk saai" omschreven. Een medewerker werkte bijvoorbeeld aan het invoeren van de verschillende manieren waarop mensen de naam Taylor Swift uitspreken.

Andere keren kregen werknemers een zingende vrouw onder de douche te horen of een kind dat om hulp riep. Twee mensen zeggen daarnaast dat ze opnames hebben gehoord van wat klonk als seksueel misbruik. Amazon zei hen dat het niet "de taak van het bedrijf" was om in te grijpen.

Amazon neemt privacy van gebruikers 'serieus'

Amazon laat in een reactie aan Bloomberg weten "de veiligheid en privacy van klanten serieus te nemen". "We noteren slechts een extreem klein deel van Alexa-spraakopnames om de gebruikservaring te verbeteren." Het bedrijf stelt dat de informatie helpt om spraakherkenning te verbeteren, zodat de assistent beter functioneert.

Amazon zegt geen misbruik van het systeem te tolereren. "Werknemers hebben geen directe toegang tot informatie waarmee gebruikers geïdentificeerd kunnen worden." Daarnaast zegt het bedrijf informatie "zeer vertrouwelijk" te behandelen.

Eind 2018 kwam Amazon in het nieuws toen een gebruiker toegang kreeg tot zeventienhonderd opnames van een andere gebruiker. De gebruiker wist op basis van de opnames de identiteit te achterhalen van de man die in de opnames te horen was.