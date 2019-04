Microsoft en Amazon zijn de enige twee overgebleven partijen die strijden om een omstreden miljardencontract voor cloudopslag voor het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Een woordvoerder van het Pentagon zegt in een verklaring dat Microsoft en Amazon de enige bedrijven zijn die voldoen aan de minimale eisen om het contract in de wacht te slepen. Daarmee vallen IBM en Oracle af in de aanbestedingsprocedure.

De twee overgebleven bedrijven strijden om een jarenlang contract om alle cloudopslag voor het Pentagon te verzorgen. Met het contract, dat aan een van de twee partijen wordt toegekend, is voor de periode van tien jaar een bedrag van naar schatting 10 miljard dollar (zo'n 8,87 miljard euro) gemoeid.

Het eerste contract wordt toegekend voor een periode van twee jaar. Vermoedelijk gebeurt dat op zijn vroegst in juli, laat de Pentagon-woordvoerder weten aan persbureau Reuters.

Interne kritiek bij Microsoft

In oktober 2018 bleek dat niet alle medewerkers van Microsoft achter het omstreden cloudcontract staan. In een open brief uitten ze hun zorgen over de samenwerking. Ze waarschuwden voor het gebruik van kunstmatige intelligentie voor militaire doeleinden.

Brad Smith, hoofdjurist van Microsoft, liet daarna weten achter het contract te staan. "Door ons terug te trekken, zouden we de kans op een publiek debat over verantwoordelijk gebruik van technologie aan ons voorbij laten gaan."