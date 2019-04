De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar mogelijk machtsmisbruik door Apple met de App Store. De toezichthouder zegt tijdens een marktstudie naar appwinkels van appaanbieders signalen te hebben ontvangen die op mogelijk misbruik wijzen.

In het huidige vervolgonderzoek richt de ACM zich vooral op Apple. De ACM wil onder meer weten of Apple eigen apps heeft bevooroordeeld ten opzichte van apps van andere aanbieders.

Via de App Store kunnen bedrijven producten en diensten aanbieden aan gebruikers van iOS, het besturingssysteem voor iPhones en iPads. Apple biedt zelf echter ook apps en producten aan, zoals muziekstreamingdienst Apple Music. "Dat dubbele belang kan mededingingsproblemen opleveren", aldus de ACM.

De ACM zegt te verwachten dat Apple en Google, de beheerder van de Play Store voor Android, eerlijk en transparant gedrag vertonen met hun appstores. "Bedrijven die apps aanbieden, zijn afhankelijk van de appstores van Apple en Google voor het aanbieden van hun app aan gebruikers", aldus de ACM.

In maart diende streamingdienst Spotify al een klacht in bij de Europese Commissie over "oneerlijke" regels die Apple op zijn platform zou hanteren. Spotify klaagt onder meer over de commissie van 30 procent die het Zweedse bedrijf moet afstaan bij aankopen via de App Store.

Volgens Spotify kan het bedrijf daardoor veel minder goed concurreren met Apples eigen muziekstreamingdienst.