Facebook heeft enkele updates aangekondigd waarmee het bedrijf de verspreiding van nepnieuws en schadelijke informatie wil terugdringen.

Een van de updates die Facebook doorvoert, is dat groepen die "herhaaldelijk desinformatie verspreiden" minder in nieuwsoverzichten van gebruikers komen te staan. De groepen worden volgens het bedrijf ook nauwlettender in de gaten gehouden.

Daarnaast moeten mensen die een groep verlaten, hun geplaatste berichten en reacties voortaan ook achteraf nog kunnen wissen.

Facebook zegt verder de betrouwbaarheid van uitgevers te gaan meten, om te bepalen of ze meer of minder bereik moeten krijgen. Het sociale netwerk bekijkt hierbij of websites ook buiten Facebook veel bezocht worden, of dat de websites manieren hebben bedacht om zichzelf hoog in nieuwsoverzichten weten te plaatsen.

In het verleden kreeg Facebook regelmatig kritiek, omdat het bedrijf te weinig zou doen om de verspreiding van desinformatie aan te pakken. In maart besloot Facebook al advertenties te verbieden waarin misleidende informatie over vaccinaties wordt verspreid.

Clear history verschijnt in de herfst

Facebook heeft daarnaast bekendgemaakt de functie 'Clear history' in de herfst van dit jaar uit te brengen. De optie werd vorig jaar in mei aangekondigd.

Met de functie kunnen gebruikers inzien wat het sociale medium over hun internetgeschiedenis weet. Gebruikers moeten de informatie kunnen loskoppelen, zodat Facebook niet meer precies weet welke websites gebruikers bezoeken.