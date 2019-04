De rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat de politie mag inloggen op het Telegram-account van een verdachte.

De persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij phishingaanvallen, waarmee via internetbankieren geld werd gestolen van klanten van onder meer ING, de Rabobank en Vodafone.

Via sms'jes werden mensen overgehaald door op een nepwebsite in te loggen. Zo kreeg de verdachte de gegevens in handen.

Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte werd een beveiligde telefoon gevonden. De rechter noemt het "aannemelijk" dat de verdachte de telefoon heeft gebruikt en onder meer via Telegram heeft gecommuniceerd.

Toegang tot chatberichten

Het OM wil via de webversie van Telegram proberen in te loggen om in de chatgeschiedenis van de verdachte te kijken. Dat staat de rechter toe. Telegram werkt zelf niet mee aan het verstrekken van gegevens van gebruikers. De inhoud van de berichten kan normaal gesproken alleen worden ingezien door de verzender en ontvanger.

De rechter zegt dat als het lukt om op het account van de verdachte in te loggen, alleen informatie ingezien mag worden die aanwezig waren op de datum van het indienen van de vordering.

Het is volgens de rechter niet bekend in welk land de gegevens van de verdachte precies zijn opgeslagen. "Mede daardoor kan niet worden bepaald of het uitvoeren van de machtiging automatisch een schending van de soevereiniteit van een andere staat (of staten) mee zal brengen."