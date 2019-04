Een nummer van de Hongkongse zanger Jacky Cheung is van Apple Music verwijderd in China, ontdekte Hong Kong Free Press. In de verwijderde track werd verwezen naar het bloedbad op het Tiananmenplein.

Het nummer is onderdeel van de soundtrack van de film A Chinese Ghost Story II, die in 1990 werd uitgebracht. Hierin werd direct gerefereerd aan het Tiananmenprotest in 1989, waarbij honderden doden vielen.

Dezelfde track is ook niet meer te vinden op muziekdienst QQ Music, die wordt beheerd door de Chinese internetgigant Tencent. Apple en Tencent hebben nog niet op de berichtgeving hierover gereageerd.

Nummers van de artiesten Denise Ho en Anthony Wong zouden ook van de muziekdienst in China zijn verdwenen. Zij pleiten in hun liedjes voor democratie in het land.

Apple heeft in het verleden vaker op verzoek van de Chinese overheid materiaal verwijderd. Zo werden in 2017 bijvoorbeeld VPN-apps uit de App Store gewist.