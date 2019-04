KPN staat open voor een gesprek met de ondernemingsraad van XS4ALL om te praten over "een alternatief" voor het eerder aangekondigde verdwijnen van de merknaam XS4ALL. Dat bevestigen woordvoerders van KPN en XS4ALL woensdag na berichtgeving in het AD. Welke opties precies op tafel liggen, is onduidelijk.

KPN maakte in januari bekend te willen stoppen met zijn submerken, waaronder XS4ALL. Eind februari zei het bedrijf, onder meer na externe kritiek van buitenaf, dat het besluit "vaststaat".

Woordvoerders van KPN en XS4ALL bevestigen dat de ondernemingsraad van XS4ALL op 15 februari naar de rechter is gestapt, omdat de raad naar eigen zeggen niet om advies is gevraagd omtrent het voorstel om het merk te laten verdwijnen. De aanklacht is "na goed overleg" ingetrokken, laat de ondernemingsraad van XS4ALL aan NU.nl weten.

Volgens de ondernemingsraad zegt verder dat er op dit moment "geen besluit is over de toekomst van XS4ALL". De raad zegt "meerdere scenario's" uit te werken die volgens het adviesorgaan de doelen van zowel KPN als XS4ALL-klanten en -medewerkers behartigen.

KPN laat NU.nl in een verklaring weten dat de ondernemingsraad van XS4ALL in zijn recht staat om te adviseren over een alternatief voor het verdwijnen van het merk XS4ALL.

"KPN zal daarbij alle alternatieven zorgvuldig overwegen, waarbij de strategische richting helder is. KPN wil de sterke eigenschappen van de verschillende merken samenvoegen in het KPN-merk en de verschillende klantsegmenten vanuit het KPN-merk gaan bedienen."

Een woordvoerder van KPN kon aanvullende vragen over het concrete standpunt van de provider woensdagochtend niet direct beantwoorden.