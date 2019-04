De prijs van een abonnement op vast internet is in de afgelopen vier jaar met 28 procent gestegen, berekende internetvergelijker Breedbandwinkel.nl onder 60.000 Nederlandse huishoudens.

De grote internetproviders, zoals KPN, XS4ALL en Ziggo, verhogen volgens de internetvergelijker jaarlijks in juni of juli hun prijs. Dat gebeurt al een aantal jaar, waardoor de gemiddelde prijs van vast internet van 25,77 euro in 2015 is gestegen tot 33,07 euro dit jaar.

Prijzen voor alles-in-éénpakketten met internet, tv en vaste telefonie stegen sinds 2015 met 6 procent.

Ondertussen stegen de snelheden van vast internet harder. Zo steeg de gemiddelde snelheid van een glasvezelverbinding in Nederland van 65,21 Mbps in 2015 naar 165 Mpbs in 2019. Door die toename in snelheid is de prijs die Nederlanders per Mbps internetsnelheid betalen in de afgelopen vier jaar gehalveerd, stelt Breedbandwinkel.nl.

Internet via de telefoonlijn relatief het duurst

Waar Nederlanders in 2015 nog 0,82 euro per Mbps betaalden, ligt die prijs in 2019 op 0,44 euro per Mbps. Vooral glasvezelinternet is door een forse toename in snelheid hard gedaald qua prijs per Mpbs. In 2015 betaalden Nederlanders nog 0,71 euro per Mbps glasvezelinternet, in 2019 is dat nog 0,27 euro.

Internet via de telefoonlijn, het zogenoemde VDSL, heeft dankzij zijn relatief lage snelheden nog steeds de hoogste prijs per Mbps. Waar Nederlanders in 2015 nog 0,92 euro per Mpbs betaalden, is dat nu 0,57 Mbps. Voor kabelinternet daalde de prijs per Mbps van 0,66 euro in 2015 naar 0,46 euro in 2019.