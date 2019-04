Het online systeem Magister was dinsdag een aantal uur niet bereikbaar door een storing. De storing werd veroorzaakt door een DDoS-aanval. In maart waren er ook al storingen die werden veroorzaakt door dit soort aanvallen.

Leerlingen van scholen die gebruikmaken van Magister konden niet inloggen op het systeem. Hierdoor konden ze bijvoorbeeld niet bij hun lesroosters of huiswerk.

De aanval is inmiddels afgelopen en scholen kunnen weer normaal gebruikmaken van het systeem.

Een woordvoerder van Iddink Group, het bedrijf dat Magister beheert, laat weten dat niet bekend is wie er achter de aanval zit. Wel is bekend dat de aanval vanuit het buitenland kwam. Iddink Group is van plan aangifte te doen van de aanval.

Een DDoS-aanval wordt veroorzaakt door aanvallers die in korte tijd heel veel informatie op een website of dienst afsturen. De server kan de aanvragen niet goed verwerken en wordt slecht of niet bereikbaar.