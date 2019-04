Kunstmatige intelligentie van Facebook verwijdert dagelijks een miljoen accounts in de strijd tegen de verspreiding van nepnieuws.

Facebook zegt de afgelopen tijd veel te hebben geleerd over de aanpak van nepnieuws. Het bedrijf kwam na het Brexit-referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 onder vuur te liggen. Dit gebeurde nadat was gebleken dat er destijds veel nepnieuws via Facebook was verspreid.

Inmiddels worden er dagelijks een miljoen accounts verwijderd door kunstmatige intelligentie van het sociale medium. Facebook zegt dat zijn systemen beter zijn geworden in het herkennen van misbruik en overtredingen van de regels. Accounts die zich daar schuldig aan maken, worden automatisch op grote schaal verwijderd.

Ook worden deze week centra in Singapore en Dublin geopend die de verspreiding van nepnieuws moeten tegengaan. Om nepnieuws rond de aanstaande verkiezingen in India tegen te gaan, heeft Facebook zijn kunstmatige intelligentie zestien nieuwe talen aangeleerd die in India worden gesproken.

Eerder deze maand werden nog honderden accounts, pagina's en groepen uit Pakistan en India verwijderd die zich in aanloop naar de verkiezingen schuldig hadden gemaakt aan "gecoördineerd wangedrag".