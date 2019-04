In een Brits voorstel, dat wordt gesteund door premier Theresa May, wordt gepleit voor het strenger reguleren van techgiganten door hoge boetes uit te reiken als bijvoorbeeld kinderporno, nepnieuws of terroristische propaganda via hun diensten worden verspreid, meldt de BBC maandag.

Het voorstel is opgesteld door de grootste consumentenrechtenorganisaties van het Verenigd Koninkrijk. Als op basis hiervan een wet wordt opgesteld en aangenomen, dan mag de overheid eisen dat de extreemste berichten en media zo snel mogelijk worden verwijderd.

De organisaties pleiten in het document voor een onafhankelijke toezichthouder die technologiebedrijven in de gaten houdt. Het zou het Verenigd Koninkrijk het eerste westerse land maken waarin techbedrijven zo concreet worden gereguleerd.

May waarschuwt bij het indienen van het voorstel op de gevaren van het web. "Het internet kan mensen op briljante wijze met elkaar in verbinding brengen, maar bedrijven die hieraan werken, doen te weinig om gebruikers te beschermen. Vooral kinderen en jongeren komen in aanraking met kwetsend materiaal."

"Het tijdperk waarin internetbedrijven zichzelf mogen reguleren is voorbij", schrijft de Britse minister van Digitale Zaken Jeremy Wright in een verklaring.

Websites van techgiganten blokkeren bij providers

Naast de mogelijkheid om boetes uit te reiken, beschrijft het voorstel andere maatregelen die de overheid kan nemen. Zo wordt de mogelijkheid genoemd om websites van techbedrijven te laten blokkeren door providers.

De Britse belangenorganisatie TechUK, waar veel technologiebedrijven bij zijn aangesloten, waarschuwt voor de gevaren van de mogelijke nieuwe wet. De Britse denktank van het Adam Smith Institute vreest daarnaast dat zo'n wet internetcensuur zal uitlokken.

Het is nog onduidelijk of het voorstel daadwerkelijk tot een wetsvoorstel zal leiden dat door een meerderheid van het parlement zal worden aangenomen.