De stemassistent van Google gaat voortaan advertenties tonen bij zoekresultaten via het web, constateerde Android Police maandag.

Gebruikers die zoeken naar een hotel of vakantieadres, krijgen zoekresultaten te zien met reclames voor bijvoorbeeld boekingsites.

Het is voor het eerst dat Google reclame integreert in zijn stemassistent. Het is een manier waarop het bedrijf geld kan verdienen aan de functionaliteit die steeds verder wordt uitgebreid.

De reclame lijkt vooralsnog alleen bij zoekresultaten van de Engelstalige stemdienst te verschijnen. Het is niet bekend of de advertenties op korte termijn ook in Nederland worden getoond.

Momenteel beperkt de reclame zich ook alleen tot zoekresultaten die na een stemopdracht in beeld worden getoond. De stemassistent spreekt advertenties nog niet hardop uit, wat betekent dat de advertenties nog niet bij de Google Home-luidspreker te vinden zijn.