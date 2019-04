Internet, telefonie en video on demand werkten vrijwel de gehele zondag in een groot deel van Limburg niet. Dat kwam door een storing bij Ziggo. Rond 20.00 uur waren alle verbindingen weer in de lucht.

In eerste instantie hoopte Ziggo dat de problemen vroeg in de middag verholpen zouden zijn. De eerste meldingen over de storing kwamen immers 's ochtends rond 5.00 uur al binnen bij Allestoringen.nl. Volgens het bedrijf werkte een en ander rond 13.00 uur weer bij 80 procent van de Limburgse klanten

Omdat veel mensen via de storingschecker van de provider meer informatie opvroegen over de storing, kreeg ook die pagina zondag een storing, meldde Ziggo.

Het probleem lag bij een signaalstoring van het centrale netwerk naar de regio Limburg. Er is niet bekend hoeveel aansluitingen precies werden getroffen.