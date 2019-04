De omstreden cyberdeskundige Rian van Rijbroek liet eerder doorschemeren dat ze werkzaam is geweest bij de AIVD, maar uit informatie die in handen is van de NOS blijkt dat dit niet het geval is.

Van Rijbroek kwam deze week in opspraak, omdat ze betrokken is als cyberdeskundige bij het spoorbouwbedrijf Strukton en ict-bedrijf Centric. Ze zou daar onrust veroorzaakt hebben. Eerder kwam Van Rijbroek al in het nieuws na een uitzending van Nieuwsuur, waarin ze allerlei onjuiste beweringen uitte.

De AIVD wil de bevindingen van de NOS niet bevestigen. De veiligheidsdienst meldt nooit uitspraken te doen over wie er bij de AIVD werken. Wel laat een woordvoerder tegenover de NOS weten dat medewerkers en oud-medewerkers nooit praten over hun werkzaamheden bij de AIVD.

Van Rijbroek suggereerde vorig jaar in een interview met de Telegraaf dat ze banden had met de AIVD en ook volgens de directeur van Centric, Gerard Sanderink, zou Van Rijbroek beweerd hebben dat ze bij de AIVD werkzaam was.

Van Rijbroek bracht vorig jaar een boek uit over cybersecurity, dat vol bleek te staan met onwaarheden en plagiaat. Uitgever Einsteins Books besloot het boek uit de handel te halen.