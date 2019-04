De Europese Commissie heeft Valve, de maker van gamewinkel Steam, en vijf uitgevers van games op de vingers getikt voor het zogenoemde 'geoblocking'. Dat maakt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) vrijdag bekend.

Brussel is van mening dat Valve en de vijf game-uitgevers de Europese regels hebben overtreden door het in sommige EU-landen onmogelijk te maken via Steam games te spelen in een ander EU-land dan waar het spel gekocht is.

Volgens de Europese Commissie heeft Valve afspraken met de vijf game-uitgevers (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media en ZeniMax) gemaakt om het onmogelijk te maken om games te spelen buiten het land waar het spel is gekocht. Om welke spellen het precies gaat, is niet duidelijk.

Op die manier hebben de zes bedrijven er volgens Vestager voor gezorgd dat het voor consumenten onmogelijk was om een game in een ander EU-land te kopen, bijvoorbeeld omdat het spel daar goedkoper wordt aangeboden. Dat is in strijd met de Europese mededingingsregels.

Het onderzoek naar de praktijken van Valve en de game-uitgevers is in februari 2017 gestart. De zes bedrijven mogen zich nu tegen de aantijging verweren.

Boete van maximaal 10 procent van wereldwijde jaaromzet

Mocht de Europese Commissie daarna definitief oordelen dat Valve en de uitgevers de regels hebben overtreden, dan kunnen zij een boete van maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet verwachten.

In maart kreeg Nike een boete van 12,5 miljoen euro voor 'geoblocking'. Het kledingmerk verbood bekende voetbalclubs als FC Barcelona om merchandise, zoals mokken, buiten hun landsgrenzen te verkopen.

Games worden duurder in armere landen

Valve heeft in een verklaring tegenover gamesindustry.biz laten weten dat de sancties als gevolg kunnen hebben dat games duurder worden in armere landen: 'uitgevers zullen de prijzen waarschijnlijk verhogen in de betreffende regio's, omdat goedkopere code dan zonder extra kosten naar andere landen gestuurd kunnen worden'.

Daarnaast benadrukt Valve dat het slechts om een klein deel van de games op Steam gaat, circa 3 procent.