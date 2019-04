De privacyautoriteit van het Verenigd Koninkrijk gaat onderzoek doen naar 'no deal-Brexit'-advertenties op Facebook, meldt The Guardian. Het nieuws volgt op de onthulling dat een Australische politiek strateeg in het geheim achter de reeks advertenties zit.

Het gaat om advertenties waarin werd opgeroepen tot een harde Brexit op 29 maart, de oorspronkelijke datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten.

De advertenties, waarin Facebook-gebruikers opgeroepen werden om politici te mailen om hun steun uit te spreken voor een harde Brexit, leken van een onafhankelijke partij afkomstig te zijn.

Facebook verbiedt netwerken om hun identiteit te verhullen, een activiteit die het bedrijf omschrijft als "gecoördineerd wangedrag". Facebook onderzoekt of daar in dit geval sprake van is geweest.

Britse privacywaakhond gaat informatie opvragen bij Facebook

Daarnaast gaat de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse privacywaakhond, bij Facebook informatie opvragen om erachter te komen of persoonlijke data, zoals e-mailadressen, zijn verwerkt.

"We willen erachter komen wie voor deze advertenties heeft betaald, welke data zij gebruiken om op sociale media mensen te bereiken, waar deze data vandaan komen en wat zij van plan zijn met deze data te doen", laat het Britse parlementslid Damian Collins aan The Guardian weten.

Volgens de krant is voor ongeveer 1 miljoen pond (omgerekend 1,17 miljoen euro) aan Facebook-advertenties gespendeerd.