Google is na ruim een week gestopt met zijn ethische commissie voor kunstmatige intelligentie, schrijft Vox na bevestiging van Google.

De Advanced Technology External Advisory Council (ATEAC) werd eind maart opgezet. Een groep deskundigen moest Google gaan adviseren over 'slimme' technologie die het bedrijf toepast.

"Het is duidelijk geworden dat de ATEAC niet kan functioneren zoals ze wil", zegt Google in een verklaring. "Daarom beëindigen we de commissie en gaan we terug naar de tekentafel. We blijven verantwoordelijkheid nemen over de vraagstukken die kunstmatige intelligentie oproept."

Na de oprichting van de ATEAC kwam er al snel kritiek op de aanstelling van verschillende leden in de commissie. Een groep van enkele duizenden Google-werknemers vroeg bijvoorbeeld om het aftreden van Kay Coles James, directeur van de Amerikaanse denktank Heritage Foundation.

Die organisatie is gericht op de promotie van conservatieve waarden in de Verenigde Staten. In het verleden sprak James zich onder meer uit tegen rechten voor de lhbt-gemeenschap.

Google richtte de adviesgroep op nadat het bedrijf kritiek kreeg over het leveren van kunstmatige intelligentie aan een droneproject voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat gebeurde in het voorjaar van 2018. In juni stopte Google de samenwerking met het Pentagon, naar verluidt als gevolg van de kritiek.