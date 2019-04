De Verenigde Staten hebben in het geheim Huawei bespioneerd om bewijs te verzamelen in de fraudezaak tegen de Chinese smartphone- en telecomfabrikant, hebben Amerikaanse openbaar aanklagers donderdag bekendgemaakt.

Het bewijs dat op die manier verzameld is, zou vertrouwelijk behandeld moeten worden. Mogelijk worden details die in de rechtszaak behandeld zullen worden daardoor niet publiekelijk besproken of openbaar gemaakt.

Het gaat om bewijs dat zowel door middel van elektronische surveillance als fysieke doorzoeking is bemachtigd. Een speciale rechtbank moet toestemming geven om op basis van de wet Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) bewijs te verzamelen.

De FISA wordt normaal gesproken ingezet in rechtszaken die te maken hebben met spionage. Huawei wordt in deze fraudezaak verdacht van illegale handel met Iran, een land dat op de Amerikaanse sanctielijst staat.

Huawei wordt ook beschuldigd van spionage

Huawei-topvrouw Meng Wanzhou werd in december in verband met de vermeende fraude gearresteerd. Zij verblijft momenteel onder huisarrest in haar woning in Canada, in afwachting van een uitspraak over haar uitlevering aan de Verenigde Staten.

De openbaar aanklager in de VS heeft Huawei donderdag laten weten van plan te zijn om het door middel van spionage verzamelde bewijs in de rechtszaak tegen het bedrijf te gebruiken.

De VS beschuldigt Huawei - zonder daarvoor bewijs aan te leveren - eveneens van het faciliteren van spionage namens China. De VS probeert onder meer Europese bondgenoten ervan te overtuigen om geen Huawei-apparatuur in hun toekomstige 5G-netwerken toe te staan.