Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is gestopt met zijn samenwerkingen met de Chinese bedrijven Huawei en ZTE, zo meldt de Amerikaanse universiteit in een brief op de website.

MIT staakt de samenwerking vanwege het onderzoek van Amerikaanse autoriteiten naar de Chinese bedrijven. Zij hebben mogelijk handelsrestricties overtreden.

Ook samenwerkingen met China, Rusland en Saoedi-Arabië worden stopgezet. "Het instituut zal het partnerschap heroverwegen", schrijft MIT-topvrouw Maria Zuber. Daarnaast worden voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aangegaan.

In januari stopte de universiteit van Oxford al "voor drie tot zes maanden" met het aannemen van onderzoekssubsidies en -donaties van Huawei.

Op last van de VS werd in Canada een topvrouw van Huawei opgepakt op verdenking van het schenden van handelssancties tegen Iran. Ook wordt Huawei in de VS verdacht van spionage voor de Chinese overheid. Dat heeft het bedrijf altijd ontkend. Ook is hiervoor nooit concreet bewijs naar buiten gebracht.