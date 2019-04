Een Chinese vrouw is gearresteerd bij Mar-a-Lago, het buitenverblijf van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze was in het bezit van onder andere een USB-stick met daarop malware geïnstalleerd, aldus The New York Times.

De vrouw had naast de malwarestick ook vier telefoons, een externe harde schijf en een laptop bij zich. Ze wist binnen te komen door zich voor te doen als een dochter van een medewerker.

Eenmaal binnen beweerde de vrouw aanwezig te zijn voor een speciaal evenement van de Verenigde Naties, over de vriendschap tussen de Verenigde Staten en China.

Toen de vrouw uit het gebouw werd geëscorteerd door de geheime dienst, zou ze hebben geschreeuwd of gescholden. Personeel van het verblijf ontdekte later dat de verdachte nooit toegang tot de locatie had mogen krijgen, waarna ze werd gearresteerd.

De Chinese zakenvrouw Cindy Yang had voor de dag in kwestie een evenement georganiseerd waarop het mogelijk was om met de president af te spreken. Dat evenement werd later afgezegd. Het is nog niet bekend of de verdachte via een uitnodiging van Yang probeerde binnen te komen.

Trump was niet aanwezig op het buitenverblijf toen de vrouw werd gearresteerd.

Zorgen over Chinese spionage

Het is niet bekend wat de verdachte wilde doen met de malware. President Trump heeft meermaals gezegd te vrezen voor spionage door de Chinese overheid, door bijvoorbeeld inbraak in telecomapparatuur.

Het Chinese Huawei wordt in de Verenigde Staten geweerd van mobiele netwerken. In Nederland adviseerde de AIVD eerder deze week om geen apparatuur van Chinese bedrijven te gebruiken. Er is nog geen concreet bewijs van spionage door Huawei gevonden.