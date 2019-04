Een groep Google-werknemers vraagt in een brief op Medium om Kay Coles James uit de ethische commissie voor kunstmatige intelligentie te zetten.

Google-werknemers bekritiseren de aanstelling van James in Googles Advanced Technology External Advisory Council (ATEAC), een commissie die eind maart is opgericht. De groep deskundigen adviseert Google over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

James is directeur van de Amerikaanse denktank Heritage Foundation. Die organisatie is gericht op het promoten van conservatieve waarden in de Verenigde Staten.

De vrouw heeft zich in het verleden uitgesproken tegen rechten voor transgenders en de lhbt-gemeenschap. Ook is ze voorstander van het idee van president Donald Trump om op de grens met Mexico een muur te bouwen, om zo immigranten tegen te houden.

Handtekeningen van honderden Google-werknemers

James werd aangesteld om diversiteit binnen de commissie te creëren, maar daar zijn de briefschrijvers het mee oneens.

"Door James aan te stellen, maakt Google duidelijk dat zijn versie van 'ethische waarden' meer om macht draait dan om het welzijn van transgenders, lhbt'ers en immigranten", staat in de brief. "Dit staat haaks op de door Google opgestelde waarden."

Aanvankelijk werd de brief ondertekend door vijftig anonieme Google-werknemers. Inmiddels hebben ruim zevenhonderd medewerkers hun handtekening onder de brief gezet. Ook werd de brief ondertekend door tientallen vooraanstaande academici en activisten. "Wij vragen Google om Kay Coles James uit de ATEAC te zetten", besluit de tekst.

Google en de Heritage Foundation hebben nog niet gereageerd.