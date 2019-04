Facebook gaat gebruikers die een advertentie op het sociale medium tegenkomen, vertellen of een adverteerder informatie naar Facebook heeft geüpload om die persoon te bereiken. Dat maakt het bedrijf bekend op zijn blog.

Adverteerders kunnen in de systemen van Facebook gegevens van gebruikers uploaden, zoals e-mailadressen. Facebook kan die informatie vervolgens gebruiken om deze personen en mensen die op deze doelgroep lijken te benaderen met reclame.

Facebook gaat gebruikers bij advertenties nu vertellen of de adverteerder informatie zoals e-mailadressen met het sociale medium heeft gedeeld. De functie wordt onderdeel van het menu bij advertenties waarbij gebruikers kunnen zien waarom zij die reclame te zien krijgen.

Facebook geeft meer inzicht in nieuwsoverzicht

Naast de aanvullende informatie over advertenties, wil Facebook zijn gebruikers ook op andere manieren meer informatie geven over de samenstelling van hun nieuwsoverzicht.

Zo moet bij het nieuwsoverzicht duidelijk worden of een gebruiker het bericht ziet omdat hij of zij bevriend is met die persoon, lid is van een bepaalde groep of een specifieke pagina volgt.

Gebruikers kunnen hun nieuwsoverzicht aanpassen door per bericht aan te geven of zij dit soort berichten vaker willen zien.