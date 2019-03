Een aantal oude berichten die Facebook-directeur Mark Zuckerberg ooit op zijn tijdlijn heeft geplaatst, zijn volgens Business Insider verdwenen. Volgens het bedrijf zijn de berichten, die onder meer verklaringen over belangrijke punten in Facebooks geschiedenis bevatten, "per ongeluk verwijderd" als gevolg van "technische fouten".

Het gaat om in ieder geval alle berichten die Zuckerberg in 2007 en 2008 op zijn tijdlijn heeft geplaatst, maar ook berichten van voor en na die periode. Om hoeveel berichten het precies gaat, kon een Facebook-woordvoerder de Amerikaanse nieuwssite niet vertellen.

Een van de verwijderde Facebook-berichten gaat over de overname van Instagram in 2012. Zuckerberg beloofde toen onder meer dat Instagram onafhankelijk van Facebook zou blijven, iets wat inmiddels niet meer het geval is.

Volgens Business Insider maken de verdwenen berichten van Zuckerberg het veel moeilijker om de historische aankondigen en beloftes van Facebook in kaart te brengen. Nieuwsartikelen van verschillende media die voorheen naar inhoudelijke reacties van Zuckerberg linkten, verwijzen nu bijvoorbeeld door naar een algemene nieuwspagina van Facebook.

Een woordvoerder van Facebook laat aan de Amerikaanse nieuwssite weten dat het werk om Zuckerbergs berichten te herstellen "omvangrijk" is en dat het bedrijf besloten heeft om geen actie te ondernemen, omdat succes niet gegarandeerd is.

Eerder berichten van Zuckerberg verwijderd

Het is niet de eerste keer dat berichten van Zuckerberg zijn verwijderd. In april 2018 werd bekend dat privéchats van de Facebook-oprichter waren verwijderd uit de Messenger-inbox van andere gebruikers.

In november 2016, vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, werden berichten van Zuckerbergs tijdlijn verwijderd. Het ging om berichten over de rol die Facebook tijdens de verkiezingen had gespeeld. Na berichtgeving in Amerikaanse media werden Zuckerbergs berichten hersteld.