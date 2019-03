Facebook onderzoekt mogelijke aanpassingen in het gebruik van livestreams naar aanleiding van de terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland, zo schrijft Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg aan New Zealand Herald.

Het techbedrijf bekijkt of het aantal gebruikers dat een livestream kan starten kan worden beperkt. Daarbij zou worden gekeken of een gebruiker eerder de huisregels van Facebook heeft geschonden.

Bij de aanslag op twee moskeeën in de stad Christchurch doodde een man eerder deze maand vijftig mensen. Een deel van de aanval was via Facebook Live te volgen. De aanslagpleger droeg een camera op zijn hoofd.

"We hebben te horen gekregen dat we meer moeten doen, en dat vinden wij ook", schrijft Sandberg. "We scherpen de regels voor Facebook Live aan en gaan meer doen om de verspreiding van haat via onze platformen te voorkomen."

Facebook heeft na de aanslag het account van de aanslagpleger verwijderd en kunstmatige intelligentie ingezet om het verspreiden van de video via het sociale medium te voorkomen. De video was echter al veelvuldig verspreid.

Pagina's van 'haatgroepen' verwijderd

Sandberg wijst erop dat de video vooral werd verspreid doordat gebruikers de originele video bewerkten en vervolgens deelden. Volgens haar gaat Facebook zoeken naar betere manieren om aangepaste versies van de video's sneller op te sporen.

Daarnaast schrijft Sandberg dat het steunen of vieren van de terroristische aanslag in Facebook-berichten verboden is. De pagina's van verschillende 'haatgroepen' in Australië en Nieuw-Zeeland zijn verwijderd.