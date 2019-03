De gemeente Eindhoven start in de tweede helft van 2019 samen met VodafoneZiggo en netwerkproducent Ericsson experimenten met 5G-netwerken.

Eindhoven zal op verschillende testlocaties gebruikmaken van 5G op de benodigde 3,5 gigahertz-frequentie. De stad wil met het netwerk testen of maatschappelijke uitdagingen, zoals stijgende zorgbehoeftes en verkeersproblemen, opgelost kunnen worden. De tests zullen waarschijnlijk een paar maanden duren.

De 3,5 GHz-band is een belangrijke frequentie voor het 5G-netwerk. De band is vooralsnog niet in Nederland beschikbaar, omdat die door inlichtingendiensten wordt gebruikt om af te luisteren.

Het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft tijdelijke frequentieruimte aangewezen voor de tests. De inzet van 5G moet hogere snelheden en minder vertraging opleveren. Ook kunnen meer apparaten tegelijk worden aangesloten.

In Eindhoven wordt het netwerk onder meer getest om tijdens ambulanceritten "hulp op afstand" te bieden bij een diagnose en voorbereiding op een behandeling. Op de High Tech Campus kunnen bedrijven, studenten en wetenschappers 5G-toepassingen en prototypes testen.

In het Philips Stadion van PSV worden mogelijkheden onderzocht om met 360-gradencamera's voetbalwedstrijden live uit te zenden vanaf verschillende posities.

Het 5G-netwerk wordt op meerdere plekken in Nederland getest. Vorig jaar werd de technologie onder meer in de Rotterdamse haven en rondom de Johan Cruijff ArenA getest. In Drenthe werd geëxperimenteerd met oplossingen voor landbouw met drones en in Noord-Brabant werd 5G gebruikt voor verkeersinnovaties met op internet aangesloten auto's.