Spotify test in een aantal landen een nieuw abonnement voor twee personen. Met Premium Duo kunnen twee accounts voor 12,49 euro gebruikmaken van Spotify Premium, zolang de accounts op hetzelfde adres zijn geregistreerd.

Het nieuwe abonnementstype is op dit moment al beschikbaar in Colombia, Chili, Denemarken, Ierland en Polen. Tegenover The Verge laat Spotify weten dat het om een test gaat en dat het nog niet bekend is wanneer en of het abonnement naar andere landen komt.

Het Premium Duo-abonnement is een alternatief voor het individuele abonnement dat 9,99 euro kost. Klanten met een duo-abonnement kunnen gebruikmaken van een nieuwe functie: Duo Mix. Hiermee kunnen speellijsten gegenereerd worden op basis van de muziekvoorkeuren van de twee gebruikers.

Op dit moment kan het familie-abonnement van Spotify ook gedeeld worden. Voor 14,99 euro kunnen zes accounts gebruikmaken van het abonnement, zolang ze op hetzelfde adres wonen.