De waterwerken in Nederland zijn onvoldoende beveiligd tegen cyberaanvallen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag gepubliceerd rapport.

De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar de veiligheid van tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen in Nederland. De Rekenkamer concludeert dat de veiligheid tekort schiet.

Verouderde computersystemen zijn door de jaren heen gekoppeld aan netwerken, zodat ze op afstand te besturen zijn. Dit zorgt ervoor dat systemen kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf. De beveiliging is in de loop der jaren niet voldoende ontwikkeld om de infrastructuur goed te beveiligen.

Volgens het onderzoek is er de afgelopen jaren wel het nodige geïnvesteerd om de beveiliging op te schroeven, maar deze maatregelen zijn nog onvoldoende doorgevoerd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft in een brief gereageerd op het onderzoek. Ze onderschrijft dat Rijkswaterstaat de goede weg is ingeslagen, maar dat het einddoel nog niet is bereikt. Ze laat weten dat ze met Rijkswaterstaat gaat kijken hoe de beveiliging snel verbeterd kan worden.

Risico op een aanval neemt toe

Het risico op een cyberaanval op Nederlandse waterwerken neemt toe. Deze aanvallen worden steeds geavanceerder en complexer.

In de afgelopen jaren waarschuwde de AIVD al voor mogelijke cyberaanvallen op Europese infrastructuren, waaronder ook waterwerken. In het geval van een cyberaanval kunnen waterwerken onklaar worden gemaakt of open worden gezet.