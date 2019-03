Het kabinet wil het burgerservicenummer (BSN) op de voorkant van het paspoort vervangen door een QR-code op de achterkant van het document. Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken donderdag laten weten aan de Tweede Kamer.

Door informatie op de achterkant van een identiteitsdocument te plaatsen, moet het risico op fraude worden verkleind. Het BSN kan, samen met andere persoonsgegevens zoals een naam, worden misbruikt voor identiteitsfraude.

Of een QR-code aan alle regels voldoet, wordt uitgezocht door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Vooraf wordt via een standaardprocedure bekeken of de vernieuwing mogelijke privacyrisico's met zich mee brengt", zegt een woordvoerder van de AP.

"Het onderzoek duurt maximaal veertien weken. Als er meer tijd nodig is, kunnen we verlenging aanvragen. Na het onderzoek brengen wij een advies uit. Bij groen licht kan de staatssecretaris weer verder. Is er een negatief advies, dan proberen we een oplossing aan te dragen voor de problemen die er zijn."

Volgens Knops duurt het nog zeker twee jaar voordat de aanpassingen worden doorgevoerd, als die al doorgang vinden. In september verwacht hij meer informatie naar buiten te kunnen brengen over de precieze uitvoering van het plan.

Met de door de overheid uitgegeven app KopieID is het mogelijk om een veilige kopie van paspoorten en identiteitskaarten te maken. Gebruikers kunnen met behulp van de app gevoelige informatie weghalen, zoals een burgerservicenummer.