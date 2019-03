Facebook zegt tegen Motherboard dat het berichten die aan white nationalism en white separatism refereren verwijdert. Het sociale netwerk heeft zijn regels aangepast, waardoor verwijzingen naar deze termen niet meer toegestaan zijn in berichten en beelden.

White nationalism gaat over het erkennen en behouden van mensen met een lichte huidskleur als ras. White separatism draait om een beweging die mensen met een lichte huidskleur gescheiden wil houden van andere etniciteiten.

Voorheen waren alleen verwijzingen naar white supremacy niet toegestaan op Facebook; een beweging die mensen met een lichte huidskleur superieur acht. Dat leidde tot kritiek van burgerrechtengroepen en historici.

Facebook zegt in gesprek te zijn gegaan met experts en organisaties op dat gebied. "We vinden de overeenkomsten tussen alle bewegingen zodanig overlappen, dat we nauwelijks onderscheid tussen de termen kunnen maken."

Leven na haatgroepen

Mensen die proberen om de termen te gebruiken, krijgen volgens een woordvoerder van Facebook een venster te zien dat hen naar de website van Life After Hate leidt. Dat is een non-profitorganisatie van ex-leden van white supremacists die is opgericht om mensen over te halen haatgroepen te verlaten.

Vooralsnog worden alleen expliciete verwijzingen gewist. Vage omschrijvingen worden niet direct verwijderd, omdat die volgens het bedrijf lastiger zijn op te sporen.