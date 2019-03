De drugsmarktplaats Dream Market op het darkweb zegt vanaf 30 april niet langer actief te zullen zijn. Dat is te lezen op een aankondiging die de marktplaats dinsdag online heeft gezet.

De diensten worden na ruim vijf jaar overgedragen aan een "partnerbedrijf" dat binnenkort zijn eigen variant van de marktplaats opent, aldus de aankondiging.

Het darkweb is een afgesloten deel van het internet waar gebruikers met behulp van de Tor-browser anoniem gebruik kunnen maken van het internet. Het web wordt gebruikt voor illegale activiteiten, maar bijvoorbeeld ook door mensenrechtenactivisten in onderdrukkende regimes.

Dream Market is vermoedelijk in november of december 2013 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste marktplaatsen op het darkweb. Na het oprollen van drugsmarktplaats Hansa Market in 2017 zouden veel bezoekers naar Dream Market zijn overgestapt.

'Timing zorgt voor argwaan onder drugshandelaren'

De stap om per 30 april te stoppen komt nadat Europol bekend heeft gemaakt begin 2019 stappen te hebben ondernomen tegen kopers en verkopers van illegale goederen via marktplaatsen op het darkweb.

Europol zegt in samenwerking met autoriteiten uit Noord-Amerika in totaal vijftig accounts op darkwebmarktplaatsen te hebben opgeschort. Daarbij zijn ook 61 mensen gearresteerd en zijn bij huiszoekingen bijna 300 kilo drugs en miljoenen euro's gevonden.

Bij de actie zijn ook Nederlandse verdachten in beeld gekomen. Zij zouden pakketjes met drugs naar Duitsland hebben verscheept, die vervolgens wereldwijd naar kopers werden gestuurd.

De aankondiging op de website van Dream Market zorgt voor argwaan onder gebruikers van de marktplaats, meldt ZDNet. Gebruikers vrezen dat het "partnerbedrijf" waar de dienst aan wordt overgedragen niet te vertrouwen is.

De angst komt vermoedelijk voort uit het overnemen van Hansa Market in 2017 door de Nederlandse politie. Door in het geheim het beheer van de website over te nemen, kon de politie destijds inzicht krijgen in kopers en verkopers van drugs.