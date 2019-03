Een Amerikaanse handelsrechter heeft besloten dat Apple met sommige iPhones inbreuk maakte op een patent van Qualcomm, meldt Bloomberg.

Als gevolg van de uitspraak adviseert de rechter een importblokkade van betreffende iPhones in de Verenigde Staten. Dat advies moet eerst nog in behandeling worden genomen door de handelswaakhond International Trade Commission (ITC) en langs het kabinet van president Donald Trump, voordat een ban daadwerkelijk in werking treedt.

In het verleden hebben Amerikaanse presidenten een importverbod vaker afgewend. In 2013 sprak het kabinet van de toenmalige president Barack Obama een veto uit. Toen won Samsung een rechtszaak van Apple, omdat iPhones en iPads inbreuk hadden gemaakt op patenten van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Apple heeft volgens de rechter zonder toestemming een patent van Qualcomm gebruikt, maar het is niet bekend in welke iPhones. Op twee andere patenten in de rechtszaak werd door Apple geen inbreuk gemaakt, stelde de rechter.

Qualcomm en Apple hebben nog niet op de uitspraak gereageerd.

Qualcomm was lange tijd een belangrijke leverancier van iPhone-modems waarmee een verbinding met mobiele netwerken gemaakt wordt. De afgelopen jaren zijn de twee bedrijven in verschillende rechtszaken verwikkeld. Sinds vorig jaar is Apple helemaal gestopt met het afnemen van Qualcomm-modems.