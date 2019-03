De Europese Commissie vraagt EU-landen een analyse te maken van mogelijke veiligheidsrisico's van het 5G-netwerk. Dat maakte de Commissie dinsdag bekend.

EU-landen moeten de analyse voor 30 juni hebben gemaakt. De informatie wordt vervolgens samengevoegd, om in kaart te kunnen brengen welke risico's er zijn. Daarna kunnen Europese richtlijnen opgesteld worden om de veiligheid te waarborgen.

"5G-technologie zal onze economie en maatschappij veranderen", zegt Eurocommissaris Andrus Ansip (Digitale Markt) in een verklaring. "Het biedt enorme kansen voor burgers en bedrijven."

"Maar we kunnen de veranderingen niet accepteren als het netwerk niet goed beveiligd is. Daarom is het essentieel dat de 5G-infrastructuur in de EU compleet beveiligd is tegen achterdeurtjes."

VS is bang dat Huawei afluistert voor Chinese overheid

De Europese Commissie weert het gebruik van Huawei-apparatuur in de EU niet. Elk land moet voor zichzelf bepalen of de 5G-technologie van het bedrijf een veiligheidsrisico vormt.

In de Verenigde Staten is apparatuur van Huawei verboden. Het land is bang dat het bedrijf zijn netwerkapparatuur inzet om af te luisteren voor de Chinese overheid. Huawei heeft de aantijgingen altijd ontkend. Bewijs van spionage is nooit openbaar gemaakt.