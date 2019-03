Het ministerie van Defensie van Spanje was doelwit van een cyberaanval, meldt de Spaanse krant El País. Het intranet van het ministerie zou zijn geïnfecteerd met een virus, met het doel om informatie te stelen.

Het virus werd begin maart ontdekt door het ministerie van Defensie in Spanje, dat nu naar buiten komt met het bericht dat er een aanval heeft plaatsgevonden op het intranet. Dit wordt gebruikt door circa 50.000 overheidsmedewerkers in het land.

Het ministerie meldt dat het om een zeer geavanceerd virus gaat, dat via de mail is binnengekomen in het interne systeem. De aanval wordt gezien als een "zeer ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid". Het lijkt er vooralsnog niet op dat er geclassificeerde informatie is buitgemaakt, omdat via het intranet geen geheime documenten worden gedeeld.

Omdat het om een geraffineerd virus gaat, denkt het Spaanse ministerie van Defensie dat het waarschijnlijk om een aanval door een ander land gaat. Er zijn echter nog geen concrete aanwijzingen voor de herkomst van de aanval.