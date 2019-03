Het aandeel dat streaming heeft in de omzet van de Nederlandse muziekindustrie is in 2018 gegroeid naar 128,6 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging NVPI die maandag openbaar zijn gemaakt. Het omzetaandeel uit streaming komt daarmee uit op 71,5 procent.

In totaal verdiende de Nederlandse muziekindustrie vorig jaar 179,8 miljoen dollar. Dat is 5,5 procent meer dan in 2017, toen er nog 170,5 miljoen euro verdiend werd.

Het aandeel van fysieke aankopen is in 2018 gedaald naar 25,3 procent. De verkoop van cd's en vinyl zorgde in 2018 voor een inkomen van in totaal 45,4 miljoen euro. In 2014 kwam nog meer dan de helft van de inkomsten uit fysieke aankopen.

Het inkomen van de muziekindustrie zit al jaren in de lift, waarbij het aandeel streaming steeds groter wordt. In 2014 verdiende de industrie nog 121,7 miljoen euro, en kwam 36,4 procent (44,3 miljoen euro) uit streaming.

In 2016 haalde de muziekindustrie voor het eerst een meerderheid van zijn omzet uit streaming. Het aandeel van inkomsten uit diensten zoals Spotify groeide in 2016 door naar 63,7 procent.

Naast streaming en fysieke verkopen haalt de Nederlandse industrie ook inkomsten uit downloads. In 2018 kwam die omzet neer op 5,3 miljoen euro, bijna 3 procent van het totaal.

De cijfers van de NVPI zijn gebaseerd op informatie van de Nederlandse platenmaatschappijen. Het is onbekend welk aandeel de verschillende muziekstreamingdiensten hebben in de omzetcijfers van de industrie.