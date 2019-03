Een vooraf aangevinkt selectievakje waarmee gebruikers op een website cookies accepteren, staat niet gelijk aan het verkrijgen van geldige toestemming om die cookies daadwerkelijk te plaatsen. Dat is het advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het advies aan het Hof van Justitie, de hoogste EU-rechter, is uitgesproken in een zaak tussen het Duitse bedrijf Planet49 en een Duitse consumentenorganisatie.

Planet49 hield in 2013 een loterij, waarbij mensen online persoonlijke gegevens in moesten vullen. Een selectievakje om op het apparaat van de gebruiker cookies te plaatsen, was daarbij al aangevinkt.

Onder Europese wetgeving moeten gebruikers goed geïnformeerd, vrij en expliciet toestemming geven voor het plaatsen van toestemming. De Duitse consumentenorganisatie vroeg zich daarop af of het vooraf aangevinkte selectievakje volstaat als een geldige manier van toestemming.

Volgens Szpunar is dat niet het geval, omdat de bezoeker, door het selectievakje uit te vinken, op de website een actieve handeling moet verrichten om de plaatsing van cookies te voorkomen.

Daarnaast werd de deelnemer niet op de hoogte gesteld van het feit dat hij de cookies kon weigeren, maar toch aan de loterij kon deelnemen. Dat is in strijd met het beginsel dat een gebruiker zijn keuze volledig geïnformeerd moet kunnen maken, stelt Szpunar.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt in de praktijk wel vaak door het Hof van Justitie overgenomen. Het is nog niet bekend wanneer het hof uitspraak doet.