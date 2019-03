De geanimeerde paperclip Clippy, de bekende digitale assistent van Microsoft, was via een derde partij kort verkrijgbaar in zakelijke chatdienst Microsoft Teams, maar werd door Microsoft teruggefloten.

Clippy, ook wel bekend als de Office Assistant, was tussen 1997 en 2008 beschikbaar in verschillende versies van Microsofts kantoordienst Office. De digitale assistent werd in 2004 standaard uitgeschakeld, en in 2008 werd de paperclip permanent uit de software verwijderd.

Nu was Clippy kortstondig terug, als een geanimeerd stickerpakket in de zakelijke chatsoftware Microsoft Teams. Gebruikers konden het pakket importeren vanaf ontwikkelsite GitHub, dat sinds vorig jaar ook eigendom van Microsoft is.

Het Clippy-stickerpakket was echter na een dag alweer verdwenen. "Clippy probeert zijn baan al sinds 2001 terug te krijgen, en zijn kortstondige verschijning op GitHub was nog een poging", zegt een Microsoft-woordvoerder tegen The Verge. "We waarderen de moeite, maar we hebben geen plannen om Clippy naar Teams te brengen."

Volgens een ingewijde was de "merkenpolitie" van Microsoft niet blij met de verschijning van Clippy, en is het volledige GitHub-project rond het stickerpakket inmiddels van de ontwikkelsite verwijderd.