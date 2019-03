Ruim twee weken nadat Facebook had beloofd om desinformatie en misleidende informatie over vaccinaties te blokkeren, komt zulke informatie volgens CNN en The Atlantic nog steeds veelvuldig op de platforms van het bedrijf voor.

Facebook beloofde begin maart om desinformatie over vaccinaties van zijn platforms te weren. Advertenties zouden aan banden worden gelegd en antivaccinatiepagina's zouden niet meer bovenaan de zoekresultaten moeten verschijnen of in de suggesties van Instagram.

Zowel CNN als The Atlantic vond bij een steekproef echter nog steeds veel desinformatie door op het woord 'vaccins' te zoeken. Zowel op Facebook als Instagram komen populaire pagina's met antivaccinatiepropaganda dan bovenaan, net als veelgebruikte hashtags van de zogenoemde antivaxgemeenschap.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen CNN dat de aanpak een langetermijnplan is dat meerdere weken in beslag zal nemen.

Op Instagram wordt op kortere termijn een reeks veelgebruikte antivaccinatiehashtags geblokkeerd, zegt het sociale netwerk tegen The Hill. Wie op zo'n hashtag drukt, komt op een lege pagina uit. Ook is het de bedoeling dat antivaccinatieberichten niet meer op de Instagram-pagina met suggesties komen te staan.