Het aantal abonnementen op videostreamingdiensten was in 2018 wereldwijd voor het eerst groter dan het aantal abonnenten op traditionele kabeltelevisie, meldt de Motion Picture Association of America (MPAA).

MPAA is een grote Amerikaanse brancheorganisatie met leden als Disney, Universal, Sony en Netflix.

In haar nieuwste analyse over de gezondheid van de wereldwijde entertainmentmarkt stelt de MPAA dat het totale aantal abonnementen op streamingdiensten in 2018 wereldwijd groeide tot 613 miljoen. Dat is een toename van 131,2 miljoen abonnementen in een jaar, goed voor een groei van 27 procent ten opzichte van 2017.

Tegelijkertijd nam het het aantal abonnementen op traditionele kabelabonnementen met 2 procent af tot 556 miljoen. Daarmee is streamingtelevisie voor het eerst groter dan kabeltelevisie.

Omzet traditionele tv vooralsnog veel hoger

Ondanks de kleine daling in het aantal abonnees, groeide de omzet van kabeltelevisie met 6,2 miljard dollar, tot een totaal van 118 miljard dollar (103,7 miljard euro). De omzet van streamingabonnementen is wereldwijd goed voor net geen 40 miljard dollar, al merkt de MPAA wel op dat streamingtelevisie de toekomst heeft.

De brancheorganisatie onderzocht ook de uitgaven aan het huren en kopen van films en series, zowel digitaal als op een fysiek schijfje. Die markt was in 2018 goed voor een omzet van 55,7 miljard dollar, 16 procent meer dan in 2017. De digitale verhuur en verkoop blijft alsmaar stijgen, terwijl de fysieke daalt.

Bioscopen blijven goede zaken doen, met in 2018 een groei van 1 procent naar een recordomzet van 41,1 miljard dollar wereldwijd.

Op de ranglijst van de grootste bioscooplanden komt Nederland op de veertiende plaats, met in 2018 een omzet van 400 miljoen dollar over bioscoopkaartjes. Noord-Amerika staat met 11,9 miljard dollar op de eerste plaats, China met 9 miljard dollar op plaats twee en Japan behaalt met een omzet van 2 miljard dollar de derde plaats.