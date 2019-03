Een Amerikaanse manager van beleggingsfondsen is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor handel met voorkennis. Volgens de rechter is bewezen dat de man handelde met behulp van nog niet gepubliceerde persberichten die waren buitgemaakt bij een hack.

Ook moet de man, Vitaly Korchevsky, een dwangsom van 14,4 miljoen dollar (ongeveer 12,7 miljoen euro) en een boete van 250.000 dollar betalen, maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.

Korchevsky werd in augustus 2015 gearresteerd. Een medeplichtige beurshandelaar werd in januari al veroordeeld. Hij moet vier jaar de cel in. De fraude werd uitgevoerd door een bende van zeven handelaren, die met hun fraude naar verluidt meer dan 100 miljoen dollar hebben verdiend.

De twee onlangs veroordeelde handelaren maakten gebruik van diensten van drie Oekraïense hackers. Zij zouden hebben ingebroken in de computersystemen van de drie persberichtendiensten Business Wire, Marketwired en PR Newswire.

Volgens Amerikaanse autoriteiten is één van de Oekraïense hackers Oleksandr Ieremenko. Hij is in januari ook aangeklaagd in een andere zaak, waarbij de Amerikaanse beurswaakhond SEC is gehackt. Ook op die manier zou met voorkennis zijn gehandeld.