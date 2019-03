Een 50-jarige man uit Litouwen heeft woensdag schuld bekend aan zijn bijdrage aan het oplichten van Facebook en Google voor in totaal 122 miljoen dollar (ongeveer 106,6 miljoen euro). Dat maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.

Ook doet de verdachte, Evaldas Rimasauskas, afstand van 49,7 miljoen dollar die hij zelf aan de oplichting overhield.

Volgens Amerikaanse aanklagers heeft Rimasauskas van 2013 tot 2015 e-mails gestuurd naar Facebook en Google, waarin hij zich voordeed als een Taiwanese leverancier van de bedrijven. Op die manier probeerde hij Facebook en Google te overtuigen om geld naar zijn bankrekening over te maken.

De man had in Letland een bedrijf geregistreerd dat dezelfde naam had als het bedrijf uit Taiwan, Quanta Computers. Rimasauskas beheerde op naam van zijn bedrijf meerdere bankrekeningen in Letland en Cyprus.

Nadat hij het geld had ontvangen, boekte hij de bedragen over naar andere rekeningen in onder meer Litouwen, Hongarije en Hongkong. Op die manier wist hij van Facebook 99 miljoen dollar en van Google 23 miljoen doller afhandig te maken.

Rimasauskas werd in augustus 2017 door Litouwen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hem hangt een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar boven het hoofd. De man krijgt op 24 juli te horen welke straf hij krijgt.