De Europese Commissie heeft Google een nieuwe boete opgelegd, dit keer vanwege het belemmeren van concurrerende adverteerders. De zoekgigant moet daarom 1,49 miljard euro betalen.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) maakte de boete woensdagochtend bekend. De Europese Commissie stelt dat AdSense, de advertentietak van Google, ruim tien jaar lang zijn macht heeft misbruikt.

"De Europese Commissie heeft Google beboet voor het misbruiken van zijn machtspositie bij het aanbieden van online advertenties in de zoekmachine", schrijft Vestager. "Het bedrijf heeft zichzelf afgeschermd van concurrenten. Dat is illegaal in Europa."

De EU klaagde Google in 2016 aan voor machtsmisbruik op het advertentieplatform. Websites die een Google-zoekbalk op hun pagina's wilden plaatsen, zouden sinds 2006 verplicht zijn om alleen advertenties via AdSense te plaatsen. Concurrenten zoals Microsoft en Yahoo konden daarop geen advertentieruimte inkopen.

Plaatsen van reclames concurrenten in 2009 toegestaan

In 2009 werden de regels versoepeld. Het plaatsen van reclames van concurrerende adverteerders werd toen toegestaan, maar websites moesten dan wel een minimumaantal reclames van Google plaatsen. Het bedrijf faseerde het beleid in 2016 helemaal uit.

In een statement laat Google weten "altijd te streven naar een gezonde markt die voor iedereen uitkomst biedt". "We hebben al aanpassingen doorgevoerd om de zorgen van de Europese Commissie weg te nemen. In de komende maanden voeren we meer veranderingen door, zodat Europese rivalen zichtbaarder worden."

Twee eerdere hoge boetes

De Europese Commissie heeft Google al twee keer eerder een hoge boete opgelegd. In 2017 moest het concern een boete van 2,4 miljard euro betalen, omdat het bedrijf zijn eigen productvergelijker voortrok in de resultaten van zijn zoekmachine.

Een jaar later bleek dat Google zijn machtspositie met het mobiele besturingssysteem Android zou hebben misbruikt. Het bedrijf zou zichzelf volgens de EU een oneerlijk voordeel hebben gegeven. Telefoonmakers waren bij het afnemen van besturingssysteem Android verplicht ook andere Google-diensten af te nemen. Daarvoor kreeg Google een boete van 4,34 miljard euro.