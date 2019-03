Het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab heeft in Rusland een klacht ingediend tegen Apple, schrijft het bedrijf in een blogpost. Apple zou te veel macht hebben over de App Store en daarvan misbruik maken.

Kaspersky diende de klacht in bij de federale mededingingsautoriteit in Rusland. Het bedrijf moest van Apple aanpassingen maken aan zijn Safe Kids-app, om aan richtlijnen te voldoen.

Kaspersky moest een functie uit de app verwijderen waarmee ingesteld kon worden welke apps kinderen kunnen gebruiken. Ook een functie om de Safari-browser te blokkeren moest worden uitgeschakeld.

Het beveiligingsbedrijf noemt beide onderdelen van de app "essentieel" en stelt dat Apple er jarenlang geen probleem van heeft gemaakt. Dat zou volgens Kaspersky zijn veranderd met de komst van functie Schermtijd in iOS 12. Daarmee krijgen gebruikers inzicht in hun telefoongebruik en kunnen ze in appgebruik minderen.

Volgens Kaspersky lijkt het erop dat Apple "zijn positie als platformeigenaar gebruikt om voorwaarden te dicteren". Ook zou het bedrijf "andere ontwikkelaars tegenhouden om op hetzelfde niveau te kunnen concurreren".

Klacht van Spotify bij Europese Commissie

Muziekdienst Spotify diende vorige week een klacht in bij de Europese Commissie vanwege "oneerlijke" regels die Apple op zijn platform zou hanteren. Spotify zegt eveneens dat het bedrijf misbruik maakt van zijn positie als eigenaar van de App Store.

Apple reageerde vrijdag op de aanklacht. Het bedrijf zegt dat Spotify alle voordelen van de App Store wil, zonder iets van inkomsten in te leveren. "Spotify zou niet zijn waar het vandaag is zonder de App Store, maar nu gebruiken ze hun formaat om niet bij te hoeven dragen aan het ecosysteem voor de volgende generatie appmakers. Wij vinden dat fout."

Spotify zegt het proces van de Europese Commissie af te wachten, maar is het niet eens met Apple. "Elke monopolist zal stellen niets fout te hebben gedaan en beweren dat de belangen van concurrenten en consumenten voorop staan."