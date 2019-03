Uber zou in 2015 met gebruik van een spywareprogramma hebben geprobeerd om chauffeurs te rekruteren bij Australische rivaal, volgens bronnen van de Australische zender ABC.

Het bedrijf zou via het spywareprogramma Surfcam zijn Australische concurrent GoCatch hebben bespioneerd.

Via Surfcam kon Uber alle auto's van de concurrent zien en data opvragen. Het ging bijvoorbeeld om de namen van de chauffeurs en details over de auto's, zoals registratienummers.

Volgens ABC stapte Uber vervolgens op de chauffeurs af om ze over te halen GoCatch te verlaten. Op die manier probeerde het bedrijf de concurrent te saboteren.

Spyware zou zijn gebruikt onder bewind Travis Kalanick

Later dook Surfcam opnieuw op in Singapore. Het Amerikaanse persbureau Bloomberg meldde in 2017 dat Uber het spionageprogramma daar zou hebben gebruikt in een poging om concurrent Grab te dwarsbomen.

De spyware zou zijn gebruikt onder het bewind van voormalig directeur Travis Kalanick. Hij stapte in 2017 op: berichten over een giftige werksfeer binnen het bedrijf, speciale software om de politie op afstand te houden en rechtszaken rond gestolen technologie maakten zijn positie onhoudbaar.

Een Australische woordvoerder van Uber zegt tegen ABC dat Uber het gebruik van Surfcam later intern verboden heeft. Het programma zou door één ontwikkelaar in Sydney zijn bedacht, aldus de bronnen van ABC. Later verhuisde deze werknemer naar Singapore.