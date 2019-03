Een grote fabrikant van aluminium uit Noorwegen kampt met een grote cyberaanval. Er is overgeschakeld op handmatige productie, ook is er een aantal fabrieken gesloten.

Hydro Norsk meldt dat er sinds dinsdagnacht een cyberaanval op de systemen van de fabriek aan de gang is. Persbureau Reuters meldt dat het gaat om een ransomware-aanval en dat er losgeld is geëist via de software.

IT-systemen door het hele bedrijf in verschillende landen hebben last van de aanval. De fabrieken hebben geautomatiseerde processen moeten stoppen en zijn overgestapt op handmatige productie tot de aanval is afgeweerd.

Er wordt samen met de Noorse autoriteiten geprobeerd de aanval te stoppen en de effecten in te perken. Medewerkers zouden zijn verzocht om hun pc niet aan het netwerk te koppelen tot de aanval onder controle is.

Geen reden om contact op te nemen met geldeisers

Tijdens een persconferentie meldt Norsk Hydro samen met de Noorse autoriteiten nog niet precies te weten om welk encryptievirus het gaat. Het beruchte LockerGoga-virus behoort tot een van de mogelijkheden.

Financieel directeur Eivind Kallevik meldt dat er geen plannen zijn om met de aanvallers te praten over losgeld. "Onze prioriteit is op dit moment om met back-ups de servers te herstellen. Onze back-ups zijn zeer recent en we verwachten snel weer te opereren onder normale omstandigheden."

Hydro Norsk is een van de grootste producenten van aluminium in de wereld. Er werken wereldwijd 35.000 mensen, verspreid over veertig landen.