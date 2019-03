De video van de aanslagen in Nieuw-Zeeland is minder dan tweehonderd keer live bekeken en in totaal zo'n vierduizend keer bekeken voordat deze verwijderd werd, meldt Facebook dinsdag.

De dader van de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland zond zijn daden live uit via Facebook. Facebook kreeg de eerste melding over de video 29 minuten nadat die gestart was, de originele live-uitzending was toen al twaalf minuten afgelopen.

De originele video is zo'n vierduizend keer bekeken voordat Facebook de beelden verwijderde. Ook verwijderde Facebook de persoonlijke accounts van de aanslagpleger op Facebook en Instagram. Accounts van imitators worden ook snel verwijderd.

Beeld- en geluidsherkenning ingezet om video te weren

Om ervoor te zorgen dat de video niet steeds opnieuw door gebruikers wordt geüpload, gebruikt Facebook zowel beeld- als geluidsherkenning. Zo kunnen de beelden al tijdens het uploaden worden tegengehouden.

Facebook meldde eerder in de eerste 24 uur na de aanslag anderhalf miljoen video's van de aanvallen te hebben verwijderd of tegengehouden tijdens het uploaden. Nu stelt het bedrijf meer dan achthonderd visueel vergelijkbare video's van de aanslag te hebben gedeeld met het Global Internet Forum to Counter Terrorism, een instantie die de zelfpromotie van terroristen online wil verstoren.

YouTube: Elke seconde een uploadpoging

YouTube vertelde maandag aan Amerikaanse media dat het bedrijf in de 24 uur na de aanslagen gemiddeld elke seconde een uploadpoging moest tegenhouden. Gebruikers probeerden de video van de aanslagpleger massaal opnieuw online te krijgen als die door sociale media werd verwijderd.

YouTube maakte het ook tijdelijk onmogelijk om te zoeken naar recent geüploade video's om te voorkomen dat video's die langs de automatische controle kwamen daadwerkelijk werden bekeken.

Reddit sloot enkele uren na de aanslagen al populaire subforums, waarop zowel video's als bewegende gifjes van de aanvallen werden gedeeld.

Bij de aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch en de buitenwijk Linwood kwamen vrijdag vijftig mensen om het leven.

De aanslagpleger kondigde zijn daden vlak van tevoren aan via een manifest op het forum 8chan, en streamde beelden van zijn aanval live via Facebook. Hij had een camera op zijn hoofd.

'Keten van liefde'

Een groep Nieuw-Zeelanders wil vrijdag, een week na de aanslagen, een 'menselijke keten van liefde' vormen rond moskeeën in het land. Oprichter Jude Fippard wil de keten in ieder geval in de stad Auckland vormen, waar al toestemming van de de politie is.

Nog voor vrijdag hoopt Fippard het evenement NZ Stand Together landelijk te maken. "Laten we een menselijke keten van liefde en steun rond moskeeën vormen, zodat de mensen daar in rust kunnen bidden", zegt Fippard tegen de Nieuw-Zeelandse nieuwsorganisatie Newshub.