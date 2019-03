De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) blokkeert sinds maart de mogelijkheid om video's te downloaden, bijvoorbeeld via externe downloadtools. Er is geen gerichte maatregel genomen om dat te doen, zegt een woordvoerder van de NPO maandag na berichtgeving door Tweakers.

De verandering zorgt ervoor dat mensen diensten als GemistDownloader en Downloadgemist niet of beperkt kunnen gebruiken om video's te downloaden, om ze bijvoorbeeld offline te kijken.

De ontwikkelaar van GemistDownloader stelt in een forumbericht dat de enige streams die nog beschikbaar zijn met een kopieerbeveiliging beveiligd zijn. In het bericht staat verder dat omzeilen van deze beveiliging volgens de Auteurswet kan leiden tot schadeclaims.

De NPO zegt "niet te kunnen uitleggen" waarom gebruikers geen gebruik meer kunnen maken van het binnenhalen van de video's. "Als NPO vervangen we eens in de zoveel tijd verouderde systemen. Het is mogelijk dat deze downloadtool gebruikmaakte van een oud NPO-systeem."

NPO werkt aan optie om programma's offline te kijken

Rechten van de programma's liggen bij de programmamakers, meldt de NPO. "Met hen zijn afspraken gemaakt over de verspreiding daarvan, en daar hoort downloaden nog niet bij." De NPO onderzoekt de mogelijkheden om in de "nabije toekomst" wel offline programma's te kunnen aanbieden.

De omroep noemt het downloaden buitenom "een illegaal aangeboden optie". De ontwikkelaar laat aan NU.nl echter weten dat het downloaden van "onbeveiligde videostreams niet illegaal is". "De NPO zal er ongetwijfeld niet blij mee zijn, maar dat betekent niet dat het 'illegaal' is. De publieke omroep weet al tien jaar lang dat dit gebeurt en heeft het tot begin maart gedoogd."

Gebruikers die een van de downloadtools nog steeds gebruiken, krijgen niet de betreffende NPO-video binnen, maar de muziekvideo voor het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Op die manier zouden illegale downloaders worden 'gerickrolld'. "Wij hebben geen idee hoe dat kan", meldt de NPO. "Die grap komt in elk geval niet van ons."