Archive Team, een collectief van internetarchivisten, wil 3,4 miljard openbare profielen op het sociale medium Google+ archiveren. De pagina's komen terecht op de website van The Internet Archive, heeft het collectief bekendgemaakt.

Google kondigde in oktober aan te stoppen met zijn sociale medium Google+, nadat eerder een groot datalek werd ontdekt. In januari werd bekend dat het bedrijf vanaf 2 april begint met het verwijderen van de consumentengegevens uit Google+.

De stappen van het Archive Team om openbare profielen van Google+ te bewaren, houden in dat openbare informatie automatisch in The Internet Archive terechtkomt als gebruikers geen maatregelen nemen.

Het archiveringsinitiatief bewaart geen Google+-gegevens die niet publiek beschikbaar zijn of voor de start van het archiveren al verwijderd waren.

Bezitters kunnen voorkomen dat hun pagina op The Internet Archive te vinden zal zijn door hun pagina op het sociale netwerk af te sluiten of, indien de pagina al gearchiveerd is, door bij The Internet Archive bezwaar aan te tekenen.

Naast Google+ werkt het Archive Team momenteel ook aan de archivering van de sociale media Flickr en Tumblr.